За 5 лет в Екатеринбурге построят более 20 школ

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице в течение 5 лет построят более 20 школ, об этом рассказала замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева на заседании комиссии по развитию образования, науки и физкультуры.Так, в городе уже разработана проектно-сметная документация на 6 зданий школ – три в Кировском и по одной школе в Верх-Исетском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Также разрабатываются проекты 12 зданий школ - четыре школы в Чкаловском районе, по две школы в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах и по одной школе в Верх-Исетском, Железнодорожном и Орджоникидзевском районах. Кроме того, стадии строительства и капитального ремонта, в Екатеринбурге находятся 8 зданий школ – по три школы в Верх-Исетском и Орджоникидзевском районах и по одной школе в Кировском и Ленинском районах.Также Сибирцева рассказала, что в текущем учебном году приобретено 17,5 тысячи единиц медтехники и расходных материалов для школ. Во всех учебных заведениях также идет прививочная кампания против гриппа.