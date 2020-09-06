В столице Урала пропал 59-летний мужчина
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 59-летний Салават Хажиахметович Минигулов. Его местонахождение неизвестно с 3 сентября.
Приметы пропавшего: рост 163 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, черные волосы с проседью. Особые приметы: носит усы. Во что мужчина был одет в момент пропажи неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Салавата Хажиахметовича, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
В пресс-группе екатериньургского УМВД рассказали, что В дежурную часть отдела полиции № Екатеринбурга обратились родственники, на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-07 либо 02.
Приметы пропавшего: рост 163 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, черные волосы с проседью. Особые приметы: носит усы. Во что мужчина был одет в момент пропажи неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Салавата Хажиахметовича, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
В пресс-группе екатериньургского УМВД рассказали, что В дежурную часть отдела полиции № Екатеринбурга обратились родственники, на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины.
Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении гражданина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-07 либо 02.
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