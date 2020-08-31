В ЦПКиО имени Маяковского заменят колесо обозрения

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Руководство центрального парка Екатеринбурга имени Маяковского объявило о конкурсе на замену колеса обозрения. Победителя выберут уже 1 октября.На официальном сайте парка отмечается, что подрядчика выберут по нескольким параметрам: предполагаемая локация, технические характеристики, благоустройство, финансовое предложение и сроки готовности. Заявки на участие принимаются до 23:59 28 сентября.Добавим, что, согласно документам, новое колесо обозрение можно установить как на месте старого, так и на другой локации парка.