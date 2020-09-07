Опальный Сергий потребовал лишить сана патриарха и митрополита

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Схимонах Сергий потребовал лишить священного сана патриарха и митрополита. Романов считает, что глава РПЦ и глава епархии Екатеринбурга «не очистят себя от обоснованных обвинений». Представитель отца Сергия Всеволод Могучев распространил три обращения.Первое обращение, в котором схимонах требует «извергнуть патриарха Кирилла из священного сана во спасение его души и вверенной ему паствы», адресовано в церковный суд Архиерейского собора РПЦ.– Обвиняем и предаем церковному суду Архиерейского Собора патриарха Кирилла (Гундяева) за преступное общение с еретиками и иноверцами, за проведение прелюбодейной ереси, за проведение детоубийства по медицинским показаниям, что ведет к разврату и расколу Русскую Православную Церковь. Эти преступления несовместимы с саном епископа, – сообщается в обращении.Второе письмо, в котором Сергий требует лишить сана митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла — «за духовный разврат своей паствы, ведущий к прелюбодеянию, за совместные молитвы с еретиками и оскорбление Святой Евхаристии», направлено в Высший общецерковный суд РПЦ.– В марте 2020 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла на официальном сайте Екатеринбургской епархии была опубликована инструкция «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции» … Распространение указанных рекомендаций на официальном сайте епархии делает митрополита Кирилла (Наконечного) проводником преступления с элементами иконоборческой ереси, осужденной на VII Вселенском Соборе, прошедшем в городе Никее в 787 году. В вышеуказанных «профилактических мерах», три пункта входят в прямое противоречие с Догматом об иконопочитании VII Вселенского Собора, – написано в сообщении.Третье обращение адресовано самому митрополиту Кириллу. В этом письме схимонах сообщает главе епархии Екатеринбурга, что он и патриарх «были преданы Церковному суду Русской Православной Церкви».– Это означает, что Ваши прещения в мой адрес, клириков Среднеуральского монастыря, монашествующих и прихожан будут недействительными до тех пор, пока Вы не очистите себя от обоснованных обвинений, – отметил Сергий.Помимо этого, схимонах для продолжения суда над ним попросил церковный суд вызвать свидетелей обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева, Павла Тимченко.– Согласно 29 правилу Карфагенского Поместного Собора для верного суда надо мной необходимо 6 епископов, не обвиненных в Церковном суде или очистившихся от обвинений. Патриарх Кирилл (Гундяев) повинен в растлении паствы, проведении убийства младенцев, преступном общении с еретиками и до сих пор за 4 года не очистил себя от этих обвинений, более того, преступления продолжает. Поэтому его участие в моем извержении незаконно, – подчеркнул Сергий.Напомним, что сегодня в Екатеринбурге в 12:00 состоится очередное заседание суда над отцом Сергием. Его хотят отлучить от церкви.