В столице Урала на три дня изменятся маршруты трамваев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала с 14 по 17 сентября изменятся маршруты трамваев №1 и №3. В это же время не будут ходить трамваи №21 и №26.Как рассказали в ЕМУП «Гортранс», трамвайное движение по улицам Белореченская и Радищева от остановки «Московская» до станции «Волгоградская» будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 14 сентября до 5:00 17 сентября. Изменения связаны с ремонтом теплотрассы на улице Белореченская.На время проведения работ трамвай №1 будет курсировать от станции «Вторчермет» по улицам 8 Марта, Радищева, Московская, Верх-Исетскому бульвару до станции «ВИЗ». Трамвай №3 пустят от ЦПКиО по улицам Луначарского, Челюскинцев, Московской, Верх-Исетскому бульвару до станции «ВИЗ», затем по Верх-Исетскому бульвару, улицам Московская, Радищева, Куйбышева, Луначарского до ЦПКиО. Трамваи №21 и №26 три дня не будут выходить на линию.