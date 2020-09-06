В Екатеринбурге стартовала Неделя семьи

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице стартовала Неделя семьи «Скрепа», об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.«За рутиной будней мы часто забываем, что в нашей жизни главными являются семья, дети, родители, близкие. Ведь именно из семьи мы черпаем силы, именно семья позволяет нам не только сохранить традиции, но и даёт возможность уверено смотреть в будущее», – сказал директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.Неделя стартовала вчера, 7 сентября с большого спортивного праздника, на котором дети и родители могли сдать нормы ГТО и стать зрителями соревнований по силовому экстриму и русскому силомеру. В ходе недели также уральцы смогут принять участие в открытых тренировках Уральской федерации армрестлинга, стать слушателями лекций «Опасности сети: онлайн-угрозы для детей и подростков» и «Школы блогеров».В завершающий день Недели семьи, 13 сентября, состоится концерт рок-семьи - певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова.