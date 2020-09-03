В Нижнем Тагиле отопительный сезон начнется 15 сентября
Общество
Фото: vestivrn.ru
В Нижнем Тагиле уже через неделю начнется отопительный сезон. Постановление о подаче отопления с 15 сентября подписал мэр Владислав Пинаев.
Плату за отопление тагильчанам будут начислять в соответствии с фактической датой подключения тепла. Коммунальщики будут каждый день информировать единую диспетчерскую службу о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций.
По вопросам подключения тепла жители могут обращаться на горячую линию по номерам 25-78-83, 25-78-92, 112.
Плату за отопление тагильчанам будут начислять в соответствии с фактической датой подключения тепла. Коммунальщики будут каждый день информировать единую диспетчерскую службу о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций.
По вопросам подключения тепла жители могут обращаться на горячую линию по номерам 25-78-83, 25-78-92, 112.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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