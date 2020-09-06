Николай Коляда уходит из своего театра

16.20 Вторник, 8 сентября 2020
Общество
Основатель «Коляда-театра» в Екатеринбурге Николай Коляда покидает пост директора и художественного руководителя. Об этом он сообщил труппе театра сегодня, 8 сентября.

— Мы сами все в шоке, сегодня была встреча, и Коля сказал, что все надоело, он устал, он уходит. Мы все были в шоке. Просто последние пять месяцев было очень тяжело, Николай Владимирович не знаю откуда брал деньги, собирал, раздавал актерам по семь тысяч рублей. Театр, которым гордятся, был просто брошен. Нет помощи ни от города, ни от области, — рассказала порталу E1 актриса театраТамара Зимина.

Драматург намерен уйти из театра 20 декабря 2020 года. По словам Николая Коляды, он планирует уехать из России. Новый директор театра пока неизвестен.

Напомним, что «Коляда-театр» – один из самых известных частных театров не только Екатеринбурга, но и России. Николай Коляда основал его в 2001 году.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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