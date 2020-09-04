Представлена новая транспортная схема Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 7 сентября, в столице Урала представили новую транспортную схему. Детали проекта долгое время не предавали огласке.В проекте обозначено, что для максимально быстрого и безопасного проезда в общественном транспорте необходимо усовершенствовать светофорный режим, обособить трамвайные пути, установить камеры фотовидеофиксации и датчики скорости, сделать выделенные полосы для общественного транспорта, установить платные парковки.Для горожан планируется создание единого билета на все виды транспорта стоимостью 1500 рублей. Кроме того, в течение 90 минут можно будет совершать бесплатную пересадку. А вместо 41 тарифа решено сделать всего восемь.Предполагается, что в 2023 году будет положено начало строительства трамвайной ветки в Академический район. В 2021 году планируется запустить экспресс-автобус по Кольцовскому тракту до станции метро «Ботаническая». Также в 2021 году хотят сделать новый маршрут по улицам Косарева и Инженерной на Химмаше.Добавим, что строительство второй ветки метро, согласно документу, начнется не ранее 2030 года.