В ФК «Урал» определен лучший игрок августа

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В футбольном клубе «Урал» определён лучший игрок августа.В пресс-службе команды рассказали, что, согласно голосованию в группе «ВКонтакте», болельщики отдали это звание Илье Помазуну.На втором месте в рейтинге лучших игроков оказался Эрик Бикфалви, а на третьем – Владимир Рыков. В ближайшее время Илья Помазун получит призы от BetBoom.