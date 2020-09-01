В ФК «Урал» определен лучший игрок августа
Общество
Фото: ФК «Урал»
В футбольном клубе «Урал» определён лучший игрок августа.
В пресс-службе команды рассказали, что, согласно голосованию в группе «ВКонтакте», болельщики отдали это звание Илье Помазуну.
На втором месте в рейтинге лучших игроков оказался Эрик Бикфалви, а на третьем – Владимир Рыков. В ближайшее время Илья Помазун получит призы от BetBoom.
В пресс-службе команды рассказали, что, согласно голосованию в группе «ВКонтакте», болельщики отдали это звание Илье Помазуну.
На втором месте в рейтинге лучших игроков оказался Эрик Бикфалви, а на третьем – Владимир Рыков. В ближайшее время Илья Помазун получит призы от BetBoom.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
ФК «Урал» отмечает 90-летие
01 сентября 2020
01 сентября 2020
ФК «Урал» подписал контракт с Бранко Йовичичем
02 сентября 2020
02 сентября 2020
ФК «Урал» вничью сыграл с «Сочи» 0:0
30 августа 2020
30 августа 2020
ФК «Урал» прилетел на игру в Сочи
30 августа 2020
30 августа 2020
«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит»: свердловские крестьяне бьют тревогу
Председатель «туберкулезного» совхоза на Урале вцепился за власть, увольняя недовольных. Под угрозой поставки на крупный молочный завод
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
17:48 Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по взаимодействию «Уралкалия» с промышленным комплексом Прикамья
16:13 Благодаря инициативе жителей в Дзержинском районе Перми отремонтировали междворовую хоккейную коробку
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:33
1/09Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
09:35
31/08Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
12:48
30/08Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08Женская акция солидарности проходит в Минске
22:26
27/08Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия