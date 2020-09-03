В Свердловской области проведено 6357 исследований проб на коронавирус

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Свердловские медики за день провели 6357 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 6108 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 316 687 исследований, обследован 1 239 751 человек.