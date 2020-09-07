Служащие со схимонахом Сергием клирики лишены сана
Общество
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В Екатеринбурге церковный суд лишил священного сана клириков, служащих со схимонахом Сергием. Об этом сообщил председатель Епархиального суда Николай Малета.
– Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием. К сожалению, прошло довольно много времени, но они остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана. Это решение суда принято. Сейчас это решение должен утвердить правящий архиерей, владыка Кирилл, – рассказал председатель.
Добавим, что церковный суд также собирался обсудить вопрос отлучения от церкви схимонаха Сергия. Однако заседание по данному вопросу перенесли на среду, 9 сентября.
– Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием. К сожалению, прошло довольно много времени, но они остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана. Это решение суда принято. Сейчас это решение должен утвердить правящий архиерей, владыка Кирилл, – рассказал председатель.
Добавим, что церковный суд также собирался обсудить вопрос отлучения от церкви схимонаха Сергия. Однако заседание по данному вопросу перенесли на среду, 9 сентября.
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