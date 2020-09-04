В Екатеринбурге мэрия представит проект новой городской транспортной схемы
Общество
Во вторник, 8 сентября, мэрия Екатеринбурга презентует первые детали проекта новой транспортной схемы города. Этот готовился по заказу свердловских властей с 2019 года. Он изменит работу сразу нескольких городских маршрутов.
Добавим, что контракт на исследования и разработку новой транспортной схемы получил московский «Центр экономики инфраструктуры».
Ранее «Вечерние ведомости» писали о том, что согласно проекту, жители города получат единый городской билет, стоимость которого составит 1500 рублей.
Добавим, что контракт на исследования и разработку новой транспортной схемы получил московский «Центр экономики инфраструктуры».
Ранее «Вечерние ведомости» писали о том, что согласно проекту, жители города получат единый городской билет, стоимость которого составит 1500 рублей.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге снизят цены на проездной билет в транспорте
04 сентября 2020
04 сентября 2020
Возобновлена плановая помощь в поликлиниках Екатеринбурга
03 сентября 2020
03 сентября 2020
Екатеринбург простился с Владиславом Крапивиным
03 сентября 2020
03 сентября 2020
Жители Екатеринбурга одобрили проект въезда на новый автовокзал
04 сентября 2020
04 сентября 2020
«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит»: свердловские крестьяне бьют тревогу
Председатель «туберкулезного» совхоза на Урале вцепился за власть, увольняя недовольных. Под угрозой поставки на крупный молочный завод
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
17:48 Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по взаимодействию «Уралкалия» с промышленным комплексом Прикамья
16:13 Благодаря инициативе жителей в Дзержинском районе Перми отремонтировали междворовую хоккейную коробку
19:12
2/09Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
19:33
1/09Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
09:35
31/08Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
12:48
30/08Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08Женская акция солидарности проходит в Минске
22:26
27/08Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия