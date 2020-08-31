Около 120 тысяч екатеринбуржцев привились от гриппа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала продолжают вакцинацию горожан от гриппа. За две недели, по данным Горздрава, прививку поставили более 118 тысяч взрослых и свыше шести тысяч детей.– Сейчас все медицинские учреждение находятся в режиме работы по вакцинации. Дополнительно мы выделили 70 прививочных бригад, набрали обороты и движемся на них. Мы получили практически 70% вакцины на город Екатеринбург, – рассказал начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.Добавим, что поставить прививку от гриппа можно в муниципальных поликлиниках Екатеринбурга и Свердловской области, а также в частных медицинских организациях. Обязательной бесплатной вакцинации подлежат категории горожан из групп риска: пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, дети, студенты, работники медицинской сферы, образования, транспорта, коммунальных служб и представители других профессий, чья работа связана с постоянными контактами с большим количеством людей.