Отец Сергий не придет на заседание церковного суда в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге состоится заседание церковного суда, на котором рассмотрят дело опального отца Сергия. Схимонаху грозит отлучение от церкви. Однако сам Романов заявил, что на суд не придет.– Сообщаю церковному суду письменно, так как явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не смогу из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью, которое вызвала у меня новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, – передал слова Сергия его помощник Всеволод Могучев.Напомним, что по делу Сергия состоялись уже два заседания церковного суда, на одном из которых его лишили священного сана. На обоих заседаниях Романов так и не появился.