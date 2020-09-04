Два переулка Екатеринбурга перекрыли на месяц

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрывается транспортное движение по двум переулкам. Речь идет о переулке Катайский от улицы Ивана Грозного до переулка Шайтанского, а также о переулке Шайтанский от Краснокамской до переулка Дубровинский.Ограничения будут действовать с 7 сентября по 4 и 2 октября соответственно. Перекрытия связаны с проведением работ по строительству водопровода. Подрядчик – ООО «ГК ОКС».Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки, а также заранее планировать свой маршрут.