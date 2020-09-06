В столице Урала с конца августа ищут пропавшего пенсионера

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 76-летний Валерий Иванович Положенцев. Он ушел из дома 28 августа и до сих пор не вернулся.Приметы пропавшего: рост 175 см, полное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку, светло-серую олимпийку, черные джинсы, черную обувь и черную кепку.– В дежурную часть отдела полиции №5 обратились родственники, на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Ивановича, просят сообщать информацию по телефону 8 (343) 356-42-05 либо 02.