В столице Урала с конца августа ищут пропавшего пенсионера
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 76-летний Валерий Иванович Положенцев. Он ушел из дома 28 августа и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 175 см, полное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку, светло-серую олимпийку, черные джинсы, черную обувь и черную кепку.
– В дежурную часть отдела полиции №5 обратились родственники, на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Ивановича, просят сообщать информацию по телефону 8 (343) 356-42-05 либо 02.
Приметы пропавшего: рост 175 см, полное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку, светло-серую олимпийку, черные джинсы, черную обувь и черную кепку.
– В дежурную часть отдела полиции №5 обратились родственники, на розыск пропавшего ориентирован личный состав территориального ОВД. Сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения мужчины, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерия Ивановича, просят сообщать информацию по телефону 8 (343) 356-42-05 либо 02.
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