ФК «Урал» вничью сыграл с «Рубином»
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
В воскресенье, 6 сентября, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в Казани провёл товарищеский матч с «Рубином». Встреча завершилась ничьей 1:1.
Счёт на 55 минуте открыли казанцы – Коновалов ударом в дальний угол отправил мяч в сетку ворот. Уже черёд пять минут свердловский полузащитник Августиняк сравнял счёт точным ударом в нижний угол.
Напомним, уральцы возвращаются домой в Екатеринбург, где в субботу, 12 сентября, в 18:30 примут «Химки».
Счёт на 55 минуте открыли казанцы – Коновалов ударом в дальний угол отправил мяч в сетку ворот. Уже черёд пять минут свердловский полузащитник Августиняк сравнял счёт точным ударом в нижний угол.
Напомним, уральцы возвращаются домой в Екатеринбург, где в субботу, 12 сентября, в 18:30 примут «Химки».
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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