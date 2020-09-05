ФК «Урал» вничью сыграл с «Рубином»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В воскресенье, 6 сентября, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в Казани провёл товарищеский матч с «Рубином». Встреча завершилась ничьей 1:1.Счёт на 55 минуте открыли казанцы – Коновалов ударом в дальний угол отправил мяч в сетку ворот. Уже черёд пять минут свердловский полузащитник Августиняк сравнял счёт точным ударом в нижний угол.Напомним, уральцы возвращаются домой в Екатеринбург, где в субботу, 12 сентября, в 18:30 примут «Химки».