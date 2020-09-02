Свердловчан ждёт потепление до +24 °С
Общество
Начало предстоящей недели в Свердловской области будет тёплым и почти без осадков. Ожидается до +24 °С, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.
В понедельник, 7 сентября, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, днём +16...+21 °С. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь; ночью и утром в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью +7...+9 °С, днём +19...+21 °С. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь.
Во вторник, 8 сентября, в Свердловской области ночью +6...+11 °С, днём +18...+23 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +9...+11 °С, днём +21...+23 °С. Переменная облачность, без осадков.
В среду, 9 сентября, в Свердловской области ночью +6...+11 °С, днём +19...+24 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +8...+10 °С, днём +22...+24 °С. Переменная облачность, без осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 7 сентября, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, днём +16...+21 °С. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь; ночью и утром в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью +7...+9 °С, днём +19...+21 °С. Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь.
Во вторник, 8 сентября, в Свердловской области ночью +6...+11 °С, днём +18...+23 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +9...+11 °С, днём +21...+23 °С. Переменная облачность, без осадков.
В среду, 9 сентября, в Свердловской области ночью +6...+11 °С, днём +19...+24 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге ночью +8...+10 °С, днём +22...+24 °С. Переменная облачность, без осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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