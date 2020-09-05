«Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над «Спартаком»
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Хоккейный клуб «Автомобилист» на родном льду в Екатеринбурге принял московский «Спартак». Встреча завершилась победой уральцев со счётом 1:0.
Единственную шайбу матча в равных составах забил Михаил Мамкин. Произошло это в начале второго периода. Голевую передачу на свой счёт записали Павел Куликов и Захар Арзамасцев. До конца встречи гости старались сравнять счёт, а хозяева – увеличить своё преимущество, однако на табло осталось 1:0.
Напомним, следующие матчи «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге во вторник, 8 сентября, с «Куньлунем» и в пятницу, 11 сентября, с «Торпедо».
Единственную шайбу матча в равных составах забил Михаил Мамкин. Произошло это в начале второго периода. Голевую передачу на свой счёт записали Павел Куликов и Захар Арзамасцев. До конца встречи гости старались сравнять счёт, а хозяева – увеличить своё преимущество, однако на табло осталось 1:0.
Напомним, следующие матчи «Автомобилист» проведёт в Екатеринбурге во вторник, 8 сентября, с «Куньлунем» и в пятницу, 11 сентября, с «Торпедо».
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