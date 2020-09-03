В ДТП на Урале погиб водитель легковушки
Общество
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Накануне вечером на 121 километре автодороги Екатеринбург – Шадринск - Курган произошла авария, в результате которой один человек погиб, и ещё восемь – получили травмы.
28-летний водитель автомобиля «ИЖ 2126-030» ехал со стороны Курганской области в сторону Екатеринбурга и выехал на встречку, где столкнулся с двумя Ford Focus.
В ДТП автомобили получили механические повреждения. Водитель «ИЖ 2126-030» скончался на месте до приезда «скорой». Травмы получили четыре пассажира «ИЖ 2126-030» (в том числе 16-летняя девушка), три пассажира иномарки и ещё один водитель.
По предварительной информации, водитель «ИЖ» уснул за рулём. Все детали произошедшего устанавливаются.
28-летний водитель автомобиля «ИЖ 2126-030» ехал со стороны Курганской области в сторону Екатеринбурга и выехал на встречку, где столкнулся с двумя Ford Focus.
В ДТП автомобили получили механические повреждения. Водитель «ИЖ 2126-030» скончался на месте до приезда «скорой». Травмы получили четыре пассажира «ИЖ 2126-030» (в том числе 16-летняя девушка), три пассажира иномарки и ещё один водитель.
По предварительной информации, водитель «ИЖ» уснул за рулём. Все детали произошедшего устанавливаются.
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