В Свердловской области проведено 11326 исследований проб на коронавирус

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Свердловские медики за день провели 11326 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.За сутки было обследовано 10918 человек.Всего на Среднем Урале проведено 1 290 878 исследований, обследовано 1 214 809 человек.