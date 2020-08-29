В кластере «Гора Белая» пройдут съемки комедии «День отца»

Максим Начинов © Вечерние ведомости

В туристическом кластере «Гора Белая» пройдут съемки семейной комедии «День отца» с участием Михаила Боярского, звезд телешоу «Уральские пельмени» и других актеров. В данный момент съемочная группа ищет потенциальные локации для фильма.«Мы сейчас находимся в природном парке «Река Чусовая». Так как сюжет фильма связан с походом (родители идут в поход с детьми), мы смотрим интересные, красивые места, природу Урала – то, что может нам подойти по сюжету. Съемки мы планируем примерно в мае – июне следующего года, в прокат картина выйдет через год после съемок. Естественно, премьера будет в Екатеринбурге», – рассказал один из продюсеров картины Александр Златопольский.На территории кластера находятся и сценаристы фильма. Один из них, Александр Сухочев, известен российской публике как автор бестселлера «Гоа-синдром». Режиссер комедии пока не назван, создатели рассматривают несколько кандидатур. Продюсер добавил, что с июня, когда впервые было объявлено о проекте, актерский состав почти не изменился.«В нашем фильме будут сниматься Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Михаил Боярский, Валентин Смирнитский, Юлия Проскурякова и я. Помимо этого, я, Слава и Андрей в то же время являемся и продюсерами», – уточнил Александр Златопольский.Напомним, о том, что в Екатеринбурге и его окрестностях снимут комедию «День отца», стало известно в конце июня. Об этом рассказали Александр Златопольский и Наталья Цветкова на актерско-продюсерском вебинаре «Лиги друзей Екатеринбурга». Картина будет посвящена семейным ценностям и взаимоотношениям отцов и детей.