В кластере «Гора Белая» пройдут съемки комедии «День отца»
Общество
В туристическом кластере «Гора Белая» пройдут съемки семейной комедии «День отца» с участием Михаила Боярского, звезд телешоу «Уральские пельмени» и других актеров. В данный момент съемочная группа ищет потенциальные локации для фильма.
«Мы сейчас находимся в природном парке «Река Чусовая». Так как сюжет фильма связан с походом (родители идут в поход с детьми), мы смотрим интересные, красивые места, природу Урала – то, что может нам подойти по сюжету. Съемки мы планируем примерно в мае – июне следующего года, в прокат картина выйдет через год после съемок. Естественно, премьера будет в Екатеринбурге», – рассказал один из продюсеров картины Александр Златопольский.
На территории кластера находятся и сценаристы фильма. Один из них, Александр Сухочев, известен российской публике как автор бестселлера «Гоа-синдром». Режиссер комедии пока не назван, создатели рассматривают несколько кандидатур. Продюсер добавил, что с июня, когда впервые было объявлено о проекте, актерский состав почти не изменился.
«В нашем фильме будут сниматься Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Михаил Боярский, Валентин Смирнитский, Юлия Проскурякова и я. Помимо этого, я, Слава и Андрей в то же время являемся и продюсерами», – уточнил Александр Златопольский.
Напомним, о том, что в Екатеринбурге и его окрестностях снимут комедию «День отца», стало известно в конце июня. Об этом рассказали Александр Златопольский и Наталья Цветкова на актерско-продюсерском вебинаре «Лиги друзей Екатеринбурга». Картина будет посвящена семейным ценностям и взаимоотношениям отцов и детей.
«Мы сейчас находимся в природном парке «Река Чусовая». Так как сюжет фильма связан с походом (родители идут в поход с детьми), мы смотрим интересные, красивые места, природу Урала – то, что может нам подойти по сюжету. Съемки мы планируем примерно в мае – июне следующего года, в прокат картина выйдет через год после съемок. Естественно, премьера будет в Екатеринбурге», – рассказал один из продюсеров картины Александр Златопольский.
На территории кластера находятся и сценаристы фильма. Один из них, Александр Сухочев, известен российской публике как автор бестселлера «Гоа-синдром». Режиссер комедии пока не назван, создатели рассматривают несколько кандидатур. Продюсер добавил, что с июня, когда впервые было объявлено о проекте, актерский состав почти не изменился.
«В нашем фильме будут сниматься Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Михаил Боярский, Валентин Смирнитский, Юлия Проскурякова и я. Помимо этого, я, Слава и Андрей в то же время являемся и продюсерами», – уточнил Александр Златопольский.
Напомним, о том, что в Екатеринбурге и его окрестностях снимут комедию «День отца», стало известно в конце июня. Об этом рассказали Александр Златопольский и Наталья Цветкова на актерско-продюсерском вебинаре «Лиги друзей Екатеринбурга». Картина будет посвящена семейным ценностям и взаимоотношениям отцов и детей.
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