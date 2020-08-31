В Краснотурьинске неожиданно снесли водонапорную башню

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Краснотурьинске обрушилась водонапорная башня, расположенная на перекрестке Попова – Ленинского Комсомола. Оказалось, что это был запланированный снос.Как рассказали в пресс-службе администрации Краснотурьинска, данный участок вместе с водонапорной башней выкупила частная организация, которая и снесла постройку. Планируется, что на этом месте будет построен торговый центр.По словам местных жителей, пыль от сноса башни долетела до близлежащих домов.