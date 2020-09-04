В выходные Нижний Тагил окутает смог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральские синоптики предупредили, что в ближайшие выходные Нижний Тагил окутает смог. Неблагоприятные условия могут появиться уже сегодня вечером.Как рассказали в уральском гидрометцентре, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, продержатся на территории города с 20:00 4 сентября до 20:00 7 сентября.Напомним, что ранее мы писали, какая погода ожидается в Свердловской области 5 и 6 сентября.