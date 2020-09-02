Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет на фоне снижения числа зараженных

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 1,0 балл.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 1 сентября – 117; 2 сентября – 115; 3 сентября – 121; 4 сентября – 123. Сумма – 476.Дата – количество заболевших: 28 августа – 121; 29 августа – 116; 30 августа – 120; 31 августа – 119. Сумма – 476.Rt – 476/476=1,0Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 123 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 25 791 случай новой коронавирусной инфекции.