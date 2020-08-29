В России еще 5 110 случаев Covid-19

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 5 110 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 5 812 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 015 105 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 649 летальных исходов, выздоровело 832 747 человек.