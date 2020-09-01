СКР по Свердловской области заинтересовался деятельностью отца Сергия
Общество
Фото: chelovek888.livejournal.com
СУ СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку по сообщениям, в том числе о насильственном удержании людей в Среднеуральском монастыре опальным отцом Сергием.
«Сейчас проводят проверку и будут принимать решение о возбуждении или невозбуждении уголовных дел. По крайней мере, по всем фактам они отчитались — где у них материал находится», – отметил депутат Марченко.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко обратился в генпрокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить духовника на причастность к насильственному удержанию, в том числе несовершеннолетних, людей в Среднеуральском женском монастыре, побоям и отмыванию денег, передает агентство «Новости».
Добавим, следственный отдел по Верхней Пышме продолжает проверку по факту нападения на съемочную группу Ксении Собчак.
«Сейчас проводят проверку и будут принимать решение о возбуждении или невозбуждении уголовных дел. По крайней мере, по всем фактам они отчитались — где у них материал находится», – отметил депутат Марченко.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко обратился в генпрокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить духовника на причастность к насильственному удержанию, в том числе несовершеннолетних, людей в Среднеуральском женском монастыре, побоям и отмыванию денег, передает агентство «Новости».
Добавим, следственный отдел по Верхней Пышме продолжает проверку по факту нападения на съемочную группу Ксении Собчак.
Блогер написал заявления в ФСБ и Генпрокурору на организаторов Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге
01 сентября 2020
01 сентября 2020
В Свердловской области ночью сгорели два автомобиля
02 сентября 2020
02 сентября 2020