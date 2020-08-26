В Асбесте перед судом предстанет «черный» лесоруб

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

В Асбесте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя за незаконную рубку леса в особо крупном размере.Установлено, что срублено 28 сосен в объеме 18,98 кубических метров и три березы в объеме 1,13 кубических метров, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Согласно расчету ущерба, представленного ГКУ Свердловской области «Сухоложское лесничество», ущерб от незаконной рубки леса составил 512 тысяч рублей. Древесину мужчина намеревался использовать в качестве материала для строительства бани.Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.