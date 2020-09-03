Мэр Екатеринбурга рассказал, когда дадут отопление

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, когда в уральской столице дадут отопление.Как передает Е1, подготовку к отопительному сезону глава города пообещал начать уже с 15 сентября. После заполнения системы тепловых сетей начнется увеличение температуры. Далее власти дождутся, когда средняя суточная температура воздуха будет равна восьми градусам и начнут подавать тепло. Первыми будут подключены больницы, школы и детские сады.