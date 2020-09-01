Свердловский «Автомобилист» одержал победу над «Трактором» в первом матче сезона

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский хоккейный матч «Автомобилист» начал новый сезон с победы над «Трактором». Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 1:3.Авторами забитых голов в составе «Автомобилиста» стали Сергей Здоровский, Алексей Макеев и Дэн Секстон. Среди хозяев льда единственной заброшенной шайбой отметился Сергей Калинин.Напомним, после победы на выездном матче «Автомобилист» отправится в Екатеринбург, где проведёт первую домашнюю серию сезона. Уже в субботу, 5 сентября, команда встретит на родном льду «Спартак».