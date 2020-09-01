Руководители УГМК отмечены государственными наградами

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Сегодня, 3 сентября, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации вручил государственные награды жителям региона.В частности, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетными грамотами Президента РФ награждены коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин и технический директор УГМК Андрей Паньшин.Игорь Кудряшкин определяет финансово-экономическую политику компании и стратегию коммерческой деятельности, контролирует бюджетирование, снабжение и сбыт. Андрей Паньшин определяет научно-техническую политику УГМК, перспективы развития, реконструкции и технического перевооружения металлургических и перерабатывающих производств.