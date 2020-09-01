В Екатеринбурге состоится прощание с Владиславом Крапивиным
Общество
Фото: Владимир Мартьянов / «Областная газета»
Сегодня, 3 сентября, в Екатеринбурге состоится прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным.
Отпевание пройдет в 13:00 в Храме-на-Крови. Похоронят писателя и почетного гражданина Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области на Широкореченском кладбище.
Напомним, что Владислав Крапивин попал с подозрением на коронавирус в терапевтическое отделение больницы №40 еще в середине июля. В начале августа Крапивина выписали, однако позднее вновь положили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Там ему провели операцию. Рано утром 1 сентября известный писатель скончался. По последним данным, как сообщила невестка Крапивина, причиной смерти стал сепсис.
Отпевание пройдет в 13:00 в Храме-на-Крови. Похоронят писателя и почетного гражданина Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области на Широкореченском кладбище.
Напомним, что Владислав Крапивин попал с подозрением на коронавирус в терапевтическое отделение больницы №40 еще в середине июля. В начале августа Крапивина выписали, однако позднее вновь положили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Там ему провели операцию. Рано утром 1 сентября известный писатель скончался. По последним данным, как сообщила невестка Крапивина, причиной смерти стал сепсис.
Прощание с Владиславом Крапивиным пройдёт в Екатеринбурге 3 сентября
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