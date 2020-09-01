В Екатеринбурге состоится прощание с Владиславом Крапивиным

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 3 сентября, в Екатеринбурге состоится прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным.Отпевание пройдет в 13:00 в Храме-на-Крови. Похоронят писателя и почетного гражданина Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области на Широкореченском кладбище.Напомним, что Владислав Крапивин попал с подозрением на коронавирус в терапевтическое отделение больницы №40 еще в середине июля. В начале августа Крапивина выписали, однако позднее вновь положили в Свердловскую областную клиническую больницу №1. Там ему провели операцию. Рано утром 1 сентября известный писатель скончался. По последним данным, как сообщила невестка Крапивина, причиной смерти стал сепсис.