В Нижнем Тагиле ищут 86-летнего мужчину

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 86-летнего Виталия Николаевича Чеботарева. Как рассказали в МУ МВД России «Нижетагильское», с заявлением об исчезновении пенсионера обратился его сын.Пенсионер ушел из дома 1 сентября без телефона, пока его сын спал. Виталий Чеботарев страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.Рост мужчины около 160-170 сантиметров. Он среднего телосложения. У Чеботарева длинные седые волосы, он носит бороду. Из дома он ушел одетым в черные свитер, куртку, трико и светло-коричневую кепку.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Чеботарева, просят сообщать её по номеру 8(3435)97-68-02 или на линию 02.