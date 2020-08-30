В Нижнем Тагиле ищут 86-летнего мужчину
Общество
Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 86-летнего Виталия Николаевича Чеботарева. Как рассказали в МУ МВД России «Нижетагильское», с заявлением об исчезновении пенсионера обратился его сын.
Пенсионер ушел из дома 1 сентября без телефона, пока его сын спал. Виталий Чеботарев страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.
Рост мужчины около 160-170 сантиметров. Он среднего телосложения. У Чеботарева длинные седые волосы, он носит бороду. Из дома он ушел одетым в черные свитер, куртку, трико и светло-коричневую кепку.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Чеботарева, просят сообщать её по номеру 8(3435)97-68-02 или на линию 02.
Пенсионер ушел из дома 1 сентября без телефона, пока его сын спал. Виталий Чеботарев страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.
Рост мужчины около 160-170 сантиметров. Он среднего телосложения. У Чеботарева длинные седые волосы, он носит бороду. Из дома он ушел одетым в черные свитер, куртку, трико и светло-коричневую кепку.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Чеботарева, просят сообщать её по номеру 8(3435)97-68-02 или на линию 02.
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