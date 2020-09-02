В Екатеринбурге горел магазин «Пятерочка»
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня днем в Екатеринбурге горел магазин «Пятерочка» на улице Куйбышева, 80А. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 15:16 по местному времени. На вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах. «Магазин находится на ремонте, людей в момент пожара внутри не было. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Работы на месте происшествия продолжатся. Причины возгорания выясняются.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 15:16 по местному времени. На вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах. «Магазин находится на ремонте, людей в момент пожара внутри не было. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Работы на месте происшествия продолжатся. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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