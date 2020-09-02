Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Екатеринбурге горел магазин «Пятерочка» на улице Куйбышева, 80А. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 15:16 по местному времени. На вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах. «Магазин находится на ремонте, людей в момент пожара внутри не было. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Работы на месте происшествия продолжатся. Причины возгорания выясняются.