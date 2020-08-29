В Полевском пенсионерка ушла в лес и не вернулась

Наталья Федорова © Вечерние ведомости

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 81-летней жительницы СНТ Светлый-2 в городе Полевском. Мария Николаевна Белкина (Алисова) ушла в лес 1 сентября и не вернулась.Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, светло-русые волосы с проседью, голубые глаза.На момент пропажи была одета в цветное платье, бордовую кофту и, возможно, галоши.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить информацию инфоргу отряда Ольге 8-953-606-98-87.Отметим, за последние 10 дней в Свердловской области в лесу потерялись восемь пенсионеров.