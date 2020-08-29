В России выявили более миллиона случаев Covid-19
Общество
Фото: imag.one
За последние сутки в России выявлено 4 952 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 464 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 005 000 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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