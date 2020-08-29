В Свердловской области ночью сгорели два автомобиля
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью сгорели два автомобиля: в Екатеринбурге – «ВАЗ-2114» и в Верхней Пышме – «Lada Kalinа».
Обе машины горели в районе полуночи. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в Екатеринбурге на вызов выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах, а в Верхней Пышме пожар тушили 10 спасателей и две единицы техники.
Оба возгорания ликвидированы в считанные минуты. Причины произошедшего выясняются.
Обе машины горели в районе полуночи. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в Екатеринбурге на вызов выехали восемь огнеборцев на двух спецмашинах, а в Верхней Пышме пожар тушили 10 спасателей и две единицы техники.
Оба возгорания ликвидированы в считанные минуты. Причины произошедшего выясняются.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
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