В Екатеринбурге ищут 80-летнюю женщину

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 80-летняя Ребякова (Павлова) Лидия Гордеевна. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», местоположение пенсионерки неизвестно с 31 августа.Женщина сутулится при ходьбе. Её рост 160 сантиметров. Она худощавого телосложения. У Ребяковой черные с сединой волосы и серые глаза.В последний раз её видели одетой в черные куртку, свитер, брюки и туфли. Отмечается, что Лидия Гордеевна нуждается в медицинской помощи.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении женщины, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.