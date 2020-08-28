В Екатеринбурге ищут 80-летнюю женщину
Общество
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 80-летняя Ребякова (Павлова) Лидия Гордеевна. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», местоположение пенсионерки неизвестно с 31 августа.
Женщина сутулится при ходьбе. Её рост 160 сантиметров. Она худощавого телосложения. У Ребяковой черные с сединой волосы и серые глаза.
В последний раз её видели одетой в черные куртку, свитер, брюки и туфли. Отмечается, что Лидия Гордеевна нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении женщины, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Женщина сутулится при ходьбе. Её рост 160 сантиметров. Она худощавого телосложения. У Ребяковой черные с сединой волосы и серые глаза.
В последний раз её видели одетой в черные куртку, свитер, брюки и туфли. Отмечается, что Лидия Гордеевна нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении женщины, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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