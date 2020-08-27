ФК «Урал» отмечает 90-летие

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» празднует свое 90-летие, об этом сообщает пресс-служба команды.Первые игры клуба начали проходить в Свердловске в 1930 году. Тогда в уральской столице начали работать первые цеха Уралмашзавода, на котором также начала вестись организационно-массовая работа, в том числе – занятия спортом. Родоначальником спортивного движения стал Николай Александрович Глазырин, бывший футболист ВВС.«В 1930 году уже функционировали 4 цеха Уралмашзавода - механический цех №1, механический цех №2, термический цех и кузнечно-прессовый цех. Глазырин организовал на этих цехах футбольные команды, а летом 1930 года провел между ними первый футбольный турнир. Победителем стала команда рабочих механического цеха №1. А по итогам турнира была создана первая объединенная заводская команда - сборная из лучших игроков этих четырех цехов», - рассказали в ФК «Урал».В сентябре сборная цехов Уралмашзавода приняла участие в осеннем первенстве Свердловска. Точные даты матчей не известны. Команда финишировала в середине таблицы.В 1934 году команда впервые выиграла чемпионат Свердловска, в 1938 году дебютировала в Кубке СССР, а в 1947 году – в первенстве Советского Союза.«Отправной точкой большой истории стал сентябрь 1930-го года. Спустя 90 лет, мы празднуем круглую дату, помня и отдавая должное достижениям наших предшественников и мечтая о новых больших победах!Футбольному клубу «Урал» - 90. Поздравляем вас, дорогие болельщики!», - сказали в пресс-службе клуба.