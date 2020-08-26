Почти все хоккеисты уральского «Автомобилиста» вылечились от COVID-19
Общество
Фото: ХК «Автомобилист»
Почти все спортсмены екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» вылечились от коронавируса. Об этом «Областной газете» сообщил директор клуба Максим Рябков.
По его словам, основная команда практически в полном составе вышла с больничного. Отрицательные тесты на COVID-10 у всех, за исключением одного игрока.
«Понятно, что трудно предположить, в какой форме сейчас находятся хоккеисты, но факт остаётся фактом: практически вся команда здорова»,- рассказал Максим Рябков.
О том, что треть команды заражена коронавирусом стало известно 20 августа.
Отметим, первый матч нового сезона клуб проведёт уже в четверг, 3 сентября, на выезде с челябинским «Трактором».
По его словам, основная команда практически в полном составе вышла с больничного. Отрицательные тесты на COVID-10 у всех, за исключением одного игрока.
«Понятно, что трудно предположить, в какой форме сейчас находятся хоккеисты, но факт остаётся фактом: практически вся команда здорова»,- рассказал Максим Рябков.
О том, что треть команды заражена коронавирусом стало известно 20 августа.
Отметим, первый матч нового сезона клуб проведёт уже в четверг, 3 сентября, на выезде с челябинским «Трактором».
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