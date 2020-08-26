В Нижнем Тагиле обнаружено превышение концентрации формальдегида в воздухе

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в течение трех дней была превышена норма концентрации формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные ФБГУ «Уральское УГМС».Уровень загрязнения воздуха в городе с 28 августа с 13.00 по 31 августа 07.00 был низким и определялся максимальной концентрацией формальдегида, равной 1,3 ПДК. Нормой, при этом, является 0,05 миллиграмма вещества на кубометр воздуха.Добавим, что в августе концентрация формальдегида в воздухе Нижнего Тагила была превышена в общей сложности 24 дня.Формальдегид – это вещество, которое используется при изготовлении пластмасс. Оно внесено в перечень канцерогенных веществ, способных влиять на здоровье органов дыхания, зрения и кожных покровов человека.