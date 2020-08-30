Свердловчан предупредили о непогоде
Общество
Завтра, 2 сентября, на Среднем Урале ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 20 м/сек. ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает уральцам правила безопасности.
При сильном ветре лучше по возможности не выходить из дома и офиса. Собственникам частных домов следует обратить внимание на надёжность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра. Находящимся дома во время грозы рекомендуют предотвратить сквозняки и выключить электрические приборы.
На улице в непогоду нужно находиться дальше от рекламных щитов, деревьев, металлических конструкций и балконов, также воздержаться от купания в водоемах, разжигания костра, езды на велосипеде или мотоцикле.
Автомобилистам советуют прекратить движение и закрыть окна. Во время ливней происходят размывы дорог, увеличиваются количество ДТП и автомобильных пробок.
«В случае ЧП следует звонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112»,- уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
При сильном ветре лучше по возможности не выходить из дома и офиса. Собственникам частных домов следует обратить внимание на надёжность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра. Находящимся дома во время грозы рекомендуют предотвратить сквозняки и выключить электрические приборы.
На улице в непогоду нужно находиться дальше от рекламных щитов, деревьев, металлических конструкций и балконов, также воздержаться от купания в водоемах, разжигания костра, езды на велосипеде или мотоцикле.
Автомобилистам советуют прекратить движение и закрыть окна. Во время ливней происходят размывы дорог, увеличиваются количество ДТП и автомобильных пробок.
«В случае ЧП следует звонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112»,- уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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