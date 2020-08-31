Куйвашев поздравил уральцев с 1 сентября

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских педагогов, школьников, студентов и родителей с Днём знаний. По его словам, первый день осени знаменует начало учебного года, а также открывает дорогу к новым горизонтам и достижениям.Евгений Куйвашев подчеркнул, что к 1 сентября в регионе проведено оснащение школ современным учебно-лабораторным, спортивным, компьютерным и мультимедийным оборудованием. В сельских территориях открываются центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста».«Уверен, успех образования во многом зависит от профессиональных, способных заинтересовать и увлечь своим предметом учителей. Поэтому мы многое делаем для привлечения в школу молодых талантливых кадров. Особое внимание уделяем поддержке и материальному стимулированию педагогов, решению их жилищных проблем, повышению престижа профессии», – сказал губернатор.Учителей Куйвашев поблагодарил за подвижнический труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость.Как отмечает департамент информационной политики области, 1 сентября двери для учеников откроют 1059 школ, среди них девять новых школ на 7600 мест в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Арамили, Невьянске, поселке Баранчинский и других городах нашего региона.В этом году из-за пандемии Covid-19 в школах Свердловской области к началу учебного года появилось новое оборудование: бесконтактные термометры, тепловизоры и рециркуляторы воздуха. Созданы все условия для комфортной и безопасной учебы.