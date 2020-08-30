Волонтёры объявили сбор на поиск пропавшего в лесу уральца
Общество
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Нижнем Тагиле объявил сбор на поиск 74-летнего Виталия Пишукова. 26 августа он ушёл в лес и до сих пор не вернулся.
Сбор состоится сегодня, 1 сентября, в 21:00. Место: коллективный сад «Ивушка» (координаты: 57.89443 60.28921).
Как отмечают в отряде, желающие принять участие в поисках должны быть одеты в соответствии с лесными условиям. С собой нужно иметь питье, перекус и сменную одежду.
Если вы желаете принять участие в поисках – сообщите об этом инфоргу Василию по номеру телефона +79667020149 или Герману по номеру +79630313817.
Сбор состоится сегодня, 1 сентября, в 21:00. Место: коллективный сад «Ивушка» (координаты: 57.89443 60.28921).
Как отмечают в отряде, желающие принять участие в поисках должны быть одеты в соответствии с лесными условиям. С собой нужно иметь питье, перекус и сменную одежду.
Если вы желаете принять участие в поисках – сообщите об этом инфоргу Василию по номеру телефона +79667020149 или Герману по номеру +79630313817.
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