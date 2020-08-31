Автобус № 021 в Екатеринбурге начал курсировать по новому маршруту
Общество
Сегодня, 1 сентября, в Екатеринбурге по новому маршруту начал курсировать автобус № 021. Такое решение было принято в связи с многочисленными просьбами трудящихся, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее автобус следовал от остановки «Посёлок 7 Ключей» до станции «Шарташ». Теперь маршрут будет увеличен на 8,5 километра – до Варшавской в микрорайоне Птицефабрики.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге изменился маршрут у автобуса №070.
Ранее автобус следовал от остановки «Посёлок 7 Ключей» до станции «Шарташ». Теперь маршрут будет увеличен на 8,5 километра – до Варшавской в микрорайоне Птицефабрики.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге изменился маршрут у автобуса №070.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автобус № 070 будет ходить по улице Тенистой
31 августа 2020
31 августа 2020
Число рейсов Екатеринбург – Ревда увеличилось
28 августа 2020
28 августа 2020
В Екатеринбурге продлили закрытие по улице Красных Командиров
27 августа 2020
27 августа 2020
Свердловские журналисты в Грозном почтили память Ахмата Кадырова и посетили место подвига «псковских» десантников в селе Улус-Керт
Что говорят чеченцы о войне, мире, судьбе своего народа и борьбе с терроризмом
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
09:28 Заражены свыше 15,5 тысяч екатеринбуржцев: обновлена карта распространения COVID-19 по Среднему Уралу
09:28 Заражены свыше 15,5 тысяч екатеринбуржцев: обновлена карта распространения COVID-19 по Среднему Уралу
09:35 31 августа Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
11:33 28 августа Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26 27 августа Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:18 26 августа Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
12:53 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
12:49 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе