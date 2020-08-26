В Екатеринбурге автобус №070 будет ходить по улице Тенистой

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице автобус №070 станет ходить по улице Тенистой. Как отметили в городской мэрии, такая схема позволит жителям города быстрее добираться из одного микрорайона в другой.«После открытия участка дорожного полотна, связывающего микрорайоны Мичуринский и Академический, с 1 сентября 2020 года автобусный маршрут № 070 «Парк Хаус – Академический» будет следовать от нового конечного остановочного пункта «Мичуринский (сады)» по улицам: Осоковая – Ручейная – Суходольская – Тенистая – Краснолесья – Рябинина – Сахарова - Вильгельма Де Геннина – Краснолесья – Амундсена – Академика Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Малышева – Мира – Первомайская – Студенческая – Академическая – Комсомольская - Данилы Зверева – Сулимова – Учителей», - сказали в мэрии.