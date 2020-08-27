В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП №11
Общество
Отдел полиции №11 УМВД России по Екатеринбургу возглавил подполковник Александр Недоростов, как ранее и сообщало издание veved.ru. Александр Недоростов до последнего времени занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Первоуральску, где на прошлой неделе засветился в скандале, связанном с хищением имущества ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие» (читать здесь). Его подчиненные никак не препятствовали вывозить имущество с территории госпредприятия, а конкурсный управляющий Алексей Морозов написал на имя начальника ГУ МВД России по Свердловской области заявление с просьбой разобраться в действиях Недоростова.
В новой должности Александр Недоростов, представленный личному составу 31 августа, сменил Владимира Пилюшенко, который ушел из-за недопонимания с руководством УМВД, инициировавшим служебные проверки в отношении него.
Александр Недоростов отслужил в органах первоуральской полиции более 19 лет и является сыном легендарного генерала Павла Недоростова. Некоторые считают, что его перевод в Екатеринбург – своеобразная дань памяти отцу, который прошел все ступени служебной лестницы и 40 раз ездил в служебные командировки на Северный Кавказ. 6 июля 2011 года Павел Михайлович скончался в результате тяжелой болезни, вызванной последствиями несчастного случая.
В новой должности Александр Недоростов, представленный личному составу 31 августа, сменил Владимира Пилюшенко, который ушел из-за недопонимания с руководством УМВД, инициировавшим служебные проверки в отношении него.
Александр Недоростов отслужил в органах первоуральской полиции более 19 лет и является сыном легендарного генерала Павла Недоростова. Некоторые считают, что его перевод в Екатеринбург – своеобразная дань памяти отцу, который прошел все ступени служебной лестницы и 40 раз ездил в служебные командировки на Северный Кавказ. 6 июля 2011 года Павел Михайлович скончался в результате тяжелой болезни, вызванной последствиями несчастного случая.
Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
27 августа 2020
27 августа 2020
Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
28 августа 2020
28 августа 2020
Пропавший в Екатеринбурге пенсионер найден живым
28 августа 2020
28 августа 2020