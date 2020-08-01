Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
Экономика
Начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова просят не допустить расхищения имущества ФГУП «Центрально-Уральское Геолого-Промышленное предприятие» (учреждено Министерством природных ресурсов и экологии РФ), владеющее имущественным комплексом по разработке уникального кварцевого карьера. С соответствующим заявлением в полицейский главк обратился конкурсный управляющий ФГУП Алексей Морозов (копия заявления есть в распоряжении редакции), назначенный Арбитражным судом Свердловской области в июне этого года, который уже обратился в суд о признании незаконными действий (бездействия) своего предшественника.
Поводом для подачи заявления в полицию послужил сегодняшний конфликт на производственной площадке ФГУП в селе Новоалексеевское, в ходе которого неустановленные лица в количестве около 70 человек вывезли часть имущества государственного предприятия, оцениваемого в 100 миллионов рублей. Сотрудники полиции Первоуральска, присутствовавшие на месте событий, при этом никак не препятствовали их действиям.
Производственную площадку длительное время арендовали компании, аффилированные с первоуральским бизнесменом Алексеем Моржериным, но 17 августа договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе конкурсного управляющего (по его мнению он был незаконно заключен), после чего началась инвентаризация имущества, в ходе которой были выявлены ранее неучтенные материально-товарные ценности. С целью не допустить их перемещения, доступ на территорию базы для посторонних лиц и транспортных средств был ограничен, а конкурсный управляющий нанял новый ЧОП, не подконтрольный ряду кредиторов, о которых мы писали ранее (читать здесь).
В своем заявлении конкурсный управляющий просит принять незамедлительные меры с целью предотвратить дальнейшее хищение имущества, а также привлечь к ответственности ряд сотрудников полиции. Среди последних – подполковник Александр Недоростов – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД Первоуральска (его кандидатура считается основной на должность начальника отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу). Также Алексей Морозов просит привлечь к ответственности Алексея Моржерина, который присутствовал сегодня на базе и которому полицейские передали на ответхранение имущество.
«Сотрудники полиции на просьбу составить акт описи или ареста ответили отказом, как и передавать имущество на ответхранение ФГУП, организуя вывоз имущества при молчаливом согласии Недоростова», – указывается в заявлении.
Также в заявлении указывается фамилия дознавателя, которая фактически руководила всем процессом, и фамилии оперативников уголовного розыска Султанова и сотрудника ОЭБиПК Дмитрия Сердюка, отмечая, что последние двое старались не вмешиваться в процесс, просто наблюдая за действиями своих коллег.
Изначально ворота базы были заблокированы патрульным УАЗ, но затем, после того Алексей Моржерин сказал полицейским что это все его имущество и имущество арендаторов, и якобы предъявив документы, подтверждающие право собственности, полицейский автомобиль позволил фурам выехать с территории комплекса с груженным имуществом. Отметим, что вывоз имущества сопровождался взломом дверей, о чем свидетельствуют фотографии, предоставленные редакции.
По данным veved.ru, в настоящее время к территории базы в Новоалексеевском приехали несколько «бородатых» лиц – уроженцев Кавказа с силовой поддержкой в лице нескольких байкеров, которые что-то обсуждают с охранниками.
Редакция veved.ru просит начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова вмешаться в ситуацию и не допустить расхищения государственного имущества.
Поводом для подачи заявления в полицию послужил сегодняшний конфликт на производственной площадке ФГУП в селе Новоалексеевское, в ходе которого неустановленные лица в количестве около 70 человек вывезли часть имущества государственного предприятия, оцениваемого в 100 миллионов рублей. Сотрудники полиции Первоуральска, присутствовавшие на месте событий, при этом никак не препятствовали их действиям.
Производственную площадку длительное время арендовали компании, аффилированные с первоуральским бизнесменом Алексеем Моржериным, но 17 августа договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе конкурсного управляющего (по его мнению он был незаконно заключен), после чего началась инвентаризация имущества, в ходе которой были выявлены ранее неучтенные материально-товарные ценности. С целью не допустить их перемещения, доступ на территорию базы для посторонних лиц и транспортных средств был ограничен, а конкурсный управляющий нанял новый ЧОП, не подконтрольный ряду кредиторов, о которых мы писали ранее (читать здесь).
В своем заявлении конкурсный управляющий просит принять незамедлительные меры с целью предотвратить дальнейшее хищение имущества, а также привлечь к ответственности ряд сотрудников полиции. Среди последних – подполковник Александр Недоростов – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД Первоуральска (его кандидатура считается основной на должность начальника отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу). Также Алексей Морозов просит привлечь к ответственности Алексея Моржерина, который присутствовал сегодня на базе и которому полицейские передали на ответхранение имущество.
«Сотрудники полиции на просьбу составить акт описи или ареста ответили отказом, как и передавать имущество на ответхранение ФГУП, организуя вывоз имущества при молчаливом согласии Недоростова», – указывается в заявлении.
Также в заявлении указывается фамилия дознавателя, которая фактически руководила всем процессом, и фамилии оперативников уголовного розыска Султанова и сотрудника ОЭБиПК Дмитрия Сердюка, отмечая, что последние двое старались не вмешиваться в процесс, просто наблюдая за действиями своих коллег.
Изначально ворота базы были заблокированы патрульным УАЗ, но затем, после того Алексей Моржерин сказал полицейским что это все его имущество и имущество арендаторов, и якобы предъявив документы, подтверждающие право собственности, полицейский автомобиль позволил фурам выехать с территории комплекса с груженным имуществом. Отметим, что вывоз имущества сопровождался взломом дверей, о чем свидетельствуют фотографии, предоставленные редакции.
По данным veved.ru, в настоящее время к территории базы в Новоалексеевском приехали несколько «бородатых» лиц – уроженцев Кавказа с силовой поддержкой в лице нескольких байкеров, которые что-то обсуждают с охранниками.
Редакция veved.ru просит начальника ГУ МВД России по Свердловской области Александра Мешкова и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова вмешаться в ситуацию и не допустить расхищения государственного имущества.