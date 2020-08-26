В Екатеринбурге женщина сбила пятилетнего мальчика

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На улице Уральских рабочих произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний мальчик. Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, ребенка сбила 58-летняя женщина за рулем «Ниссан Альмера» из-за того, что мальчик выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора.Авария случилась около 17:50. Женщина двигалась по улице Уральских рабочих со стороны Индустрии. На перекрестке Уральских рабочих – Стахановская водитель поворачивала на разрешающий сигнал светофора и в этот момент на дорогу справа неожиданно выбежал мальчик. У ребенка диагностировали СГМ, ЗЧМТ и перелом левой голени.В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.