В Екатеринбурге женщина сбила пятилетнего мальчика
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На улице Уральских рабочих произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний мальчик. Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, ребенка сбила 58-летняя женщина за рулем «Ниссан Альмера» из-за того, что мальчик выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Авария случилась около 17:50. Женщина двигалась по улице Уральских рабочих со стороны Индустрии. На перекрестке Уральских рабочих – Стахановская водитель поворачивала на разрешающий сигнал светофора и в этот момент на дорогу справа неожиданно выбежал мальчик. У ребенка диагностировали СГМ, ЗЧМТ и перелом левой голени.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Авария случилась около 17:50. Женщина двигалась по улице Уральских рабочих со стороны Индустрии. На перекрестке Уральских рабочих – Стахановская водитель поворачивала на разрешающий сигнал светофора и в этот момент на дорогу справа неожиданно выбежал мальчик. У ребенка диагностировали СГМ, ЗЧМТ и перелом левой голени.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
В Екатеринбурге сбили ребёнка на самокате
26 августа 2020
26 августа 2020
В Екатеринбурге столкнулись Renault и BMW. Есть пострадавшие
30 августа 2020
30 августа 2020
В Екатеринбурге подростки разбились на угнанном автомобиле. За рулем был 15-летний школьник
26 августа 2020
26 августа 2020
В Екатеринбурге водитель иномарки сбил четырёх детей
27 августа 2020
27 августа 2020